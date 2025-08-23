В матче второго тура АПЛв Лондоне примет. Поединок состоится 23 августа на стадионе «Брентфорд Комьюнити». Начало в 17:00 мск.

«Брентфорд» вошел в сезон на поражении. Клуб проиграл «Ноттингем Форест» и остался без очков. «Астон Вилла» смогла разжиться одним пунктом. «Вилланы» разошлись нулевой ничьей с «Ньюкаслом».

В минувшем сезоне команды провели два очных поединка. В обоих случаях победителем была «Вилла» — 3:1 и 1:0.

Букмекеры дают 3.20 на победу «Брентфорда» и 2.33 на победу «Астон Виллы».

Эксперты LiveSport ответили на вопрос о том, продолжит ли «Вилла» побеждать «Брентфорд».

Искусственный интеллект считает, что гости снова победят, на этот раз со счетом 2:0.

Прямую трансляцию матча «Брентфорд» — «Астон Вилла» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.