«Брентфорд» вошел в сезон на поражении. Клуб проиграл «Ноттингем Форест» и остался без очков. «Астон Вилла» смогла разжиться одним пунктом. «Вилланы» разошлись нулевой ничьей с «Ньюкаслом».
В минувшем сезоне команды провели два очных поединка. В обоих случаях победителем была «Вилла» — 3:1 и 1:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 3.20 на победу «Брентфорда» и 2.33 на победу «Астон Виллы».
- Эксперты LiveSport ответили на вопрос о том, продолжит ли «Вилла» побеждать «Брентфорд».
- Искусственный интеллект считает, что гости снова победят, на этот раз со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Брентфорд» — «Астон Вилла» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.