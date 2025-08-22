1-й таймБавария — РБ ЛейпцигОнлайн
    «Бавария» — «РБ Лейпциг». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:15
    • Палмер выйдет в стартовом составе «Челси» на матч АПЛ против «Вест Хэма»
  • 20:01
    • «Оренбург» в большинстве не смог обыграть «Ахмат»
  • 21:44
    • «Ак Барс» одолел московское «Динамо» в товарищеском матче
  • 21:05
    • Форвард «Динамо» Тюкавин заявил, что полноценно тренируется с командой
  • 16:27
    • «СЭ»: Антон Миранчук стал футболистом «Динамо»
    «Вест Хэм» — «Челси»: смотреть онлайн в прямом эфире

    22 августа во втором туре АПЛ состоится лондонское дерби между «Вест Хэмом» и «Челси». Начало игры в 22:00 по мск.

    «Молотобойцы» крупно проиграли в первом туре «Сандерленду», который только вернулся из Чемпионшипа. Таким образом, команде Грэма Поттера теперь нужно исправлять положение.

    «Челси» тоже остался в прошлом туре без победы, сыграв нулевую с «Кристал Пэлас». Так что «аристократы» тоже настроены на то, чтобы добыть первые полноценные 3 очка.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Челси» выиграл три поединка подряд против «Вест Хэма». Последний матч завершился победой «синих» со счетом 2:1.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры предлагают на победу «Вест Хэма» 5.15, на победу «Челси» можно поставить за 1.69.

    • Эксперты LiveSport полагают, что игра получится малорезультативной.

    • Искусственный интеллект предсказал крупную победу «Вест Хэма» со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Вест Хэм» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

