22 августа во втором туре АПЛ состоится лондонское дерби между. Начало игры в 22:00 по мск.

«Молотобойцы» крупно проиграли в первом туре «Сандерленду», который только вернулся из Чемпионшипа. Таким образом, команде Грэма Поттера теперь нужно исправлять положение.

«Челси» тоже остался в прошлом туре без победы, сыграв нулевую с «Кристал Пэлас». Так что «аристократы» тоже настроены на то, чтобы добыть первые полноценные 3 очка.

Календарь и таблица АПЛ

«Челси» выиграл три поединка подряд против «Вест Хэма». Последний матч завершился победой «синих» со счетом 2:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают на победу «Вест Хэма» 5.15, на победу «Челси» можно поставить за 1.69.

Эксперты LiveSport полагают, что игра получится малорезультативной.

Искусственный интеллект предсказал крупную победу «Вест Хэма» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вест Хэм» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.