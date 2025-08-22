«Молотобойцы» крупно проиграли в первом туре «Сандерленду», который только вернулся из Чемпионшипа. Таким образом, команде Грэма Поттера теперь нужно исправлять положение.
«Челси» тоже остался в прошлом туре без победы, сыграв нулевую с «Кристал Пэлас». Так что «аристократы» тоже настроены на то, чтобы добыть первые полноценные 3 очка.
«Челси» выиграл три поединка подряд против «Вест Хэма». Последний матч завершился победой «синих» со счетом 2:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают на победу «Вест Хэма» 5.15, на победу «Челси» можно поставить за 1.69.
- Эксперты LiveSport полагают, что игра получится малорезультативной.
- Искусственный интеллект предсказал крупную победу «Вест Хэма» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вест Хэм» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.