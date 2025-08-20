Панченко: Чемпионат России получается конкурентоспособным

Бывший нападающий «Динамо» и ЦСКАвысказался о старте нового сезона РПЛ.

«Чемпионат только начался. Он получается конкурентоспособным. Все команды бьются. Это хорошо для развития российского футбола, что появилась большая конкуренция.

Не стоит кого-то отдельно выделять, потому что все стараются играть на победу. Не могу сказать, что есть однозначный лидер со знаком минус.

"Зенит"? Мне сложно об этом судить, есть у них игра или нет. Если смотреть на очки в таблице, становится понятно, что на эту команду все настраиваются особенно как на лидера нашего футбола. Думаю, что всё у питерцев впереди», — цитирует Панченко «Евро-Футбол. Ру».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что лидером РПЛ на данный момент является «Локомотив», который имеет в своем активе 13 очков.