    Панченко: Чемпионат России получается конкурентоспособным

    Бывший нападающий «Динамо» и ЦСКА Кирилл Панченко высказался о старте нового сезона РПЛ.

    Кирилл Панченко
    Кирилл Панченко

    «Чемпионат только начался. Он получается конкурентоспособным. Все команды бьются. Это хорошо для развития российского футбола, что появилась большая конкуренция.

    Не стоит кого-то отдельно выделять, потому что все стараются играть на победу. Не могу сказать, что есть однозначный лидер со знаком минус.

    "Зенит"? Мне сложно об этом судить, есть у них игра или нет. Если смотреть на очки в таблице, становится понятно, что на эту команду все настраиваются особенно как на лидера нашего футбола. Думаю, что всё у питерцев впереди», — цитирует Панченко «Евро-Футбол. Ру».

    Напомним, что лидером РПЛ на данный момент является «Локомотив», который имеет в своем активе 13 очков.

