Нижегородцы не выиграли ни одного матча. У них четыре поражения, которые опустили команду на последнее место в таблице.
Махачкалинцы имеют 5 очков. Им удалось набрать 3 пункта, победив «Ахмат». Сейчас снова нужно побеждать, чтобы не оказаться в зоне стыков. В последнем очном поединке с «Пари НН» «Динамо» одержало победу.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают равные коэффициенты на победу команд — 2.83. на ничью можно поставить за 2.89.
- Эксперты LiveSport предлагают ставки на игру в своем прогнозе.
- Искусственный интеллект считает, что команды закончат вничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Пари НН» — «Динамо» Махачкала смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.