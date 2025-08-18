и махачкалинскоезакроют программу пятого тура РПЛ очным поединком, который состоится 18 августа в 20:00 мск.

Нижегородцы не выиграли ни одного матча. У них четыре поражения, которые опустили команду на последнее место в таблице.

Махачкалинцы имеют 5 очков. Им удалось набрать 3 пункта, победив «Ахмат». Сейчас снова нужно побеждать, чтобы не оказаться в зоне стыков. В последнем очном поединке с «Пари НН» «Динамо» одержало победу.

Букмекеры дают равные коэффициенты на победу команд — 2.83. на ничью можно поставить за 2.89.

Искусственный интеллект считает, что команды закончат вничью 1:1.

