    «Пари НН» — «Динамо» Махачкала: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России Нижний Новгород Динамо-Махачкала Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    «Пари НН» и махачкалинское «Динамо» закроют программу пятого тура РПЛ очным поединком, который состоится 18 августа в 20:00 мск.

    Нижегородцы не выиграли ни одного матча. У них четыре поражения, которые опустили команду на последнее место в таблице.

    Махачкалинцы имеют 5 очков. Им удалось набрать 3 пункта, победив «Ахмат». Сейчас снова нужно побеждать, чтобы не оказаться в зоне стыков. В последнем очном поединке с «Пари НН» «Динамо» одержало победу.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают равные коэффициенты на победу команд — 2.83. на ничью можно поставить за 2.89.

    • Эксперты LiveSport предлагают ставки на игру в своем прогнозе.

    • Искусственный интеллект считает, что команды закончат вничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Пари НН» — «Динамо» Махачкала смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    •
