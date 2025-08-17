приметв первом туре чемпионата Англии. Матч состоится 17 августа на «Сити Граунд». Начало в 16:00 мск.

Хозяева провели очень сильный сезон, по итогам которого они завоевали право сыграть в Лиге Европы, финишировав на 7-м месте. Напомним, что «лесники» также стали финалистами Кубка Англии.

Что касается «Брентфорда», то клуб тоже не выступил хуже ожиданий. По итогам сезона «пчелы» заняли 10-е место, став твердым середняком Премьер-лиги.

В прошлом году команды по разу огорчили друг друга. При этом в пяти очных матчах на счету «Брентфорда» уже 3 победы. Чем сегодня ответит «Ноттингем Форест»?

Букмекеры считают, что «Форест» имеет больше шансов на победу — 1.97 против 4.25.

Эксперты LiveSport того же мнению о хозяевах. Ставки на матч можно посмотреть здесь.

Искусственный интеллект предлагает ставку на победу «Ноттингем Форест» со счетом 1:0.

