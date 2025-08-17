ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Лапорта: Клуб нашел решение, чтобы зарегистрировать двух новых футболистов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Барселона
    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что каталонскому клубу наконец удалось найти решение для дозаявки двух новых игроков.

    Жоан Лапорта
    Жоан Лапорта

    «Деку очень хорошо работал над регистрацией игроков. Мы были уверены, что сегодня сможем рассчитывать на обоих игроков. Надо поблагодарить Деку за это, ведь, как вы сами видели, это не так просто. Все клубы находятся в одинаковом положении. Это очень сложно, и нужно искать решения, чтобы сделать процесс более практичным.

    • Мы довольны, потому что у нас хорошее взаимопонимание с Ла Лигой. Мы четко следовали процедурам, которые проходят с определенным ожиданием, потому что, конечно, нужно соблюдать правила, но они очень сложные.

    Мы нашли решения, чтобы зарегистрировать двух новых игроков. Мы продолжили работу, потому что еще остаются другие игроки, и мы уверены, что сможем их зарегистрировать. Мы очень довольны составом команды», — цитирует Лапорту официальный сайт клуба.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В новом сезоне «Барселона» стартовала с крупной победы над «Мальоркой» (3:0).

