    «Челси» — «Кристал Пэлас». Онлайн, прямая трансляция.
    «Челси» — «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн в прямом эфире

    17 августа на «Стэмфорд Бридж» «Челси» примет «Кристал Пэлас» в матче первого тура Премьер-лиги Англии. Начало игры в 16:00 мск.

    «Челси» постепенно выходит на свой прежний уровень. По итогам прошлого сезона клуб сыграет в Лиге чемпионов. Стоит напомнить, что команда Энцо Марески выиграла Лигу конференций и стала победителем клубного мундиаля в США.

    «Кристал Пэлас» стал победителем Кубка Англии и получил путевку в Лигу конференций. На старте нового сезона «орлы» во второй раз подряд обыграли «Ман Сити» и выиграли Суперкубок Англии. Судя по всему, «Челси» будет непросто.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 1.83 на победу «Челси» и 4.50 они предлагают на победу «Кристал Пэлас».

    • Эксперты LiveSport уверены, что «аристократы» добьются успеха.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал на ничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Челси» — «Кристал Пэлас» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

