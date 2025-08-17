«Челси» постепенно выходит на свой прежний уровень. По итогам прошлого сезона клуб сыграет в Лиге чемпионов. Стоит напомнить, что команда Энцо Марески выиграла Лигу конференций и стала победителем клубного мундиаля в США.
«Кристал Пэлас» стал победителем Кубка Англии и получил путевку в Лигу конференций. На старте нового сезона «орлы» во второй раз подряд обыграли «Ман Сити» и выиграли Суперкубок Англии. Судя по всему, «Челси» будет непросто.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 1.83 на победу «Челси» и 4.50 они предлагают на победу «Кристал Пэлас».
- Эксперты LiveSport уверены, что «аристократы» добьются успеха.
- Искусственный интеллект спрогнозировал на ничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Челси» — «Кристал Пэлас» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.