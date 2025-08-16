Команды провалили старт сезона. «Спартак» набрал всего 4 очка и занимает 11-е место. «Зенит» недалеко ушел. Питерцы имеют на один пункт больше.
Для «Спартака» и «Зенита» победа в предстоящем матче имеет огромное значение. Это встреча двух принципиальных соперников, которые не побеждают в турнире уже третий тур подряд.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают, что у «Зенита» больше шансов — 3.20 на победу «Спартака», 2.40 на победу «Зенита».
- Ставки экспертов LiveSport можно посмотреть в этом прогнозе.
- Искусственный интеллект ставит на победу «Зенита» с результатом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Зенит» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.