16 августа состоится центральный матч 5-го тура РПЛ. Начало в 17:30 по мск.

Команды провалили старт сезона. «Спартак» набрал всего 4 очка и занимает 11-е место. «Зенит» недалеко ушел. Питерцы имеют на один пункт больше.

Для «Спартака» и «Зенита» победа в предстоящем матче имеет огромное значение. Это встреча двух принципиальных соперников, которые не побеждают в турнире уже третий тур подряд.

Информация для ставок:

Букмекеры считают, что у «Зенита» больше шансов — 3.20 на победу «Спартака», 2.40 на победу «Зенита».

Искусственный интеллект ставит на победу «Зенита» с результатом 1:0.

Трансляция матча

