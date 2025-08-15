В матче первого тура чемпионата Франции, который будет открывать новый сезон Лиги 1, сойдутся. Старт поединка в 21:45 по мск.

«Ренн» в прошлом сезоне не смог добиться участия в еврокубков и финишировал во второй половине турнирной таблицы. «Марсель» же получил серебро и попал в групповой этап Лиги чемпионов, так что у «олимпийцев» впереди непростой сезон.

В прошлом сезоне «Марсель» дважды обыграл «Ренн» в очных противостояниях с общим счетом 6:3. Подопечным Де Дзерби важно стартовать с победы и эксперты на их стороне.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 3.85 на победу «Ренн» и 2.01 на победу «Марселя».

На LiveSport уверены в успехе гостей. Ставки можно посмотреть в прогнозе.

Искусственный интеллект уверен в победе «Марселя» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ренн» — «Марсель» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.