«Ренн» в прошлом сезоне не смог добиться участия в еврокубков и финишировал во второй половине турнирной таблицы. «Марсель» же получил серебро и попал в групповой этап Лиги чемпионов, так что у «олимпийцев» впереди непростой сезон.
В прошлом сезоне «Марсель» дважды обыграл «Ренн» в очных противостояниях с общим счетом 6:3. Подопечным Де Дзерби важно стартовать с победы и эксперты на их стороне.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 3.85 на победу «Ренн» и 2.01 на победу «Марселя».
- На LiveSport уверены в успехе гостей. Ставки можно посмотреть в прогнозе.
- Искусственный интеллект уверен в победе «Марселя» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ренн» — «Марсель» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.