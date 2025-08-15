Лепехин — о результатах «Спартака»: Вина Станковича есть, но всё дело в игроках

Бывший футболиствысказался о неудачном старте «Cпартака» в новом сезоне РПЛ.

«Я не склонен преувеличивать роль тренера в команде. Безусловно, вина Станковича в результатах "Спартака" есть, но это не основное. Можно менять тренера, однако, если состав остаётся тот же, максимум результат будет чуть лучше на полтора очка. Глобально ничего не изменится. Всё дело в игроках. Если они сильные, могут исправить любые тактические ошибки тренера. А если человек не может отдать точный пас на два метра, то ты хоть какую тактику ему придумывай, он не будет давать результат», — приводит слова Лепёхина «Чемпионат».

«Спартак» с 4 баллами после 4 туров занимает 11-е место в турнирной таблице. Следующий матч «красно-белые» проведут против «Зенита» дома 16 августа, начало матча — в 17:30 по московскому времени.