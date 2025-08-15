Гасилин: Игроки «Спартака» теряют доверие к Станковичу

Экс-нападающий молодежной сборной России и «Зенита»прокомментировал ситуацию в московском «Спартаке» и возможную отставку

«Главное сильное качество Станковича — это его тренерский авторитет, его умение влиять на команду. Это то, что мы видели на старте его карьеры в "Спартаке". У него есть свои тренерские идеи, но сейчас мы видим, что они не работают. Игроки теряют доверие к нему. Ситуация все хуже и хуже, хотя трансферы идут один за другим, — заявил Гасилин в эфире "Матч ТВ".

В пятом туре "Спартак" примет "Зенит". Матч пройдет 16 августа в 17:30. Сейчас красно-белые занимают 11-е место в таблице РПЛ с 4 очками.