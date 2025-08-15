Флик: Три титула за сезон — это не конец, а начало

Главный тренеррассказал, чего ждет от нового сезона испанского чемпионата.

«Посмотрим, как пройдет второй сезон. Мы очень усердно работаем. Качество тренировок — это то, к чему мы стремились. Мы хотим продолжать в том же духе. Три титула — это не конец. Это начало. Мы должны прибавлять, нацелены на победу. Речь идет о победе в каждом матче. Мы хорошо справляемся, но осознаем сложность соперничества в ла лиге. Мы должны выложиться на полную», — цитирует Флика Аs.

Напомним, что в прошлом сезоне «Барселона» выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.