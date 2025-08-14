1-й таймАстана — ЛозаннаОнлайн
    Карло Летица«Астана» — «Лозанна». Онлайн, прямая трансляция
  • 13:05
    • В «Истанбул Башакшехир» объяснили задержку перевода средств ЦСКА за трансфер Файзуллаева
  • 15:52
    • «Зенит» и «Сьон» вновь проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге
  • 13:49
    • «СЭ»: Роберто Манчини может возглавить «Спартак»
  • 13:35
    • УЕФА опубликовал обновленный клубный рейтинг перед стартом нового сезона
  • 11:29
    • Карпин высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
    Парфенов оценил перспективы Станковича в «Спартаке»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Парфенов высказался о перспективах Деяна Станковича в московской команде.

    Дмитрий Парфенов
    Дмитрий Парфенов

    «Мне сложно говорить, какие требования он предъявляет к игрокам и как те их выполняют. Но все мы, тренеры, зависим от результатов. Сейчас они не лучшие. А насколько хватит терпения как у руководства, так и у самого тренерского штаба, вопрос не ко мне. Это уже прослеживается и из последних высказываний самого Станковича.

    От матча "Спартак" — "Зенит" зависит судьба Станковича и Семака? Когда речь идет о таких клубах, всегда будут говорить подобные вещи. Это не тот результат, которого ожидали все: и с одной стороны, и с другой. Были бы другие фамилии, но те же показатели, звучало бы то же самое. Но такое хорошее давление и должно быть в топ-клубах любой страны. Тренер же сказал нам, что он готов к давлению. Посмотрим», — цитирует Парфенова «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в субботу, 16 августа, и начнется в 17:30 мск.

