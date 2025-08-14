Парфенов оценил перспективы Станковича в «Спартаке»

Экс-игроквысказался о перспективахв московской команде.

«Мне сложно говорить, какие требования он предъявляет к игрокам и как те их выполняют. Но все мы, тренеры, зависим от результатов. Сейчас они не лучшие. А насколько хватит терпения как у руководства, так и у самого тренерского штаба, вопрос не ко мне. Это уже прослеживается и из последних высказываний самого Станковича.

От матча "Спартак" — "Зенит" зависит судьба Станковича и Семака? Когда речь идет о таких клубах, всегда будут говорить подобные вещи. Это не тот результат, которого ожидали все: и с одной стороны, и с другой. Были бы другие фамилии, но те же показатели, звучало бы то же самое. Но такое хорошее давление и должно быть в топ-клубах любой страны. Тренер же сказал нам, что он готов к давлению. Посмотрим», — цитирует Парфенова «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в субботу, 16 августа, и начнется в 17:30 мск.