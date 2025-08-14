«СЭ»: Роберто Манчини может возглавить «Спартак»

Итальянский специалистможет стать новым главным тренером московского

По информации «Спорт-Экспресс», агенты 60-летнего тренера предложили его кандидатуру на эту должность. Напомним, что в настоящее время команду возглавляет Деян Станкович, однако клуб рассматривает несколько вариантов на случай его возможной отставки.

Роберто Манчини недавно покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии в октябре 2024 года. В его тренерской карьере значатся руководства такими клубами и сборными, как сборная Италии, «Зенит», «Интер», «Галатасарай», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентина».