ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Комличенко и Максим ОсипенкоВторая сила Азии и худшие команды Южной Америки. С кем сборная России сыграет осенью 2025 года
  • 13:05
    • В «Истанбул Башакшехир» объяснили задержку перевода средств ЦСКА за трансфер Файзуллаева
  • 11:29
    • Карпин высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
  • 10:27
    • Кордоба высказался о возможном уходе из «Краснодара»
  • 09:11
    • Калинская обыграла Александрову и вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 13:49
    • «СЭ»: Роберто Манчини может возглавить «Спартак»
    Все новости спорта

    «СЭ»: Роберто Манчини может возглавить «Спартак»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Спартак
    Итальянский специалист Роберто Манчини может стать новым главным тренером московского «Спартака».

    Роберто Манчини
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберто Манчини

    По информации «Спорт-Экспресс», агенты 60-летнего тренера предложили его кандидатуру на эту должность. Напомним, что в настоящее время команду возглавляет Деян Станкович, однако клуб рассматривает несколько вариантов на случай его возможной отставки.

    Роберто Манчини недавно покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии в октябре 2024 года. В его тренерской карьере значатся руководства такими клубами и сборными, как сборная Италии, «Зенит», «Интер», «Галатасарай», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентина».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лозанна» нанесёт новое поражение казахам?
  • «Астана» — «Лозанна». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • «Шериф» покинет еврокубки после игры с бельгийцами
  • «Шериф» — «Андерлехт». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Ростов» сможет исправиться за поражение?
  • «Пари НН» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.45
  • Экспресс дня 14 августа
  • Сегодня в 20:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Астана — Лозанна
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шериф — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шахтер — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монако — Гавр
  • Футбол
  • Послезавтра в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хиберниан — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Целе — Лугано
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Макккаби Т-А — Хамрун
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры