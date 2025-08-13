«Крылья Советов» выиграли в прошлом туре, одолев «Краснодар» 2:1. Еще одна победа может укрепить позицию команды в зоне плей-офф. Она будет к этому стремиться. Тем более что в нынешнем сезоне у самарцев 3 победы в 5 матчах без единого поражения.
«Сочи» имеют очень плохую статистику — 4 поражения в 5 играх. В первом туре Кубка хозяева проиграли московскому «Динамо» 2:3. Это опустило их на последнее место в квартете.
Предпосылок к тому, что сегодня сочинцы могут выиграть, скорее нет. В последних пяти играх победителем были «Крылья».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 3.20 и 2.18 на победу в матче соответственно.
- На LiveSport также уверены в успехе самарцев и предлагают на них ставку. Подробнее в прогнозе.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Крыльев Советов» со счетом 2:0.
Трансляция матча
