    «Сочи» — «Крылья Советов»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Сочи Крылья Советов
    «Сочи» и «Крылья Советов» сыграют 13 августа на стадионе «Фишт» в рамках 2-го тура Кубка России. Старт поединка в 18:30 мск.

    «Крылья Советов» выиграли в прошлом туре, одолев «Краснодар» 2:1. Еще одна победа может укрепить позицию команды в зоне плей-офф. Она будет к этому стремиться. Тем более что в нынешнем сезоне у самарцев 3 победы в 5 матчах без единого поражения.

    «Сочи» имеют очень плохую статистику — 4 поражения в 5 играх. В первом туре Кубка хозяева проиграли московскому «Динамо» 2:3. Это опустило их на последнее место в квартете.

    Предпосылок к тому, что сегодня сочинцы могут выиграть, скорее нет. В последних пяти играх победителем были «Крылья».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 3.20 и 2.18 на победу в матче соответственно.

    • На LiveSport также уверены в успехе самарцев и предлагают на них ставку. Подробнее в прогнозе.

    • Искусственный интеллект предсказал победу «Крыльев Советов» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Сочи» — «Крылья Советов» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Рекомендуем букмекеров
    Все букмекеры
