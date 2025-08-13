сыграют 13 августа на стадионе «Фишт» в рамках 2-го тура Кубка России. Старт поединка в 18:30 мск.

«Крылья Советов» выиграли в прошлом туре, одолев «Краснодар» 2:1. Еще одна победа может укрепить позицию команды в зоне плей-офф. Она будет к этому стремиться. Тем более что в нынешнем сезоне у самарцев 3 победы в 5 матчах без единого поражения.

«Сочи» имеют очень плохую статистику — 4 поражения в 5 играх. В первом туре Кубка хозяева проиграли московскому «Динамо» 2:3. Это опустило их на последнее место в квартете.

Предпосылок к тому, что сегодня сочинцы могут выиграть, скорее нет. В последних пяти играх победителем были «Крылья».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 3.20 и 2.18 на победу в матче соответственно.

На LiveSport также уверены в успехе самарцев и предлагают на них ставку. Подробнее в прогнозе.

Искусственный интеллект предсказал победу «Крыльев Советов» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Сочи» — «Крылья Советов» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.