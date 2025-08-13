Ковтун: Станковичу стоит себя немного сдерживать

Экс-игрок «Спартака»высказался по поводу эмоционального поведения наставника красно-белых

«Поведение Станковича дает негатив и пренебрежение к нему. Нужно за закрытыми дверьми проанализировать свою работу. Каждое действие Деяна в этой ситуации наблюдается болельщиками под микроскопом, поэтому стоит себя немного сдерживать.

Ожидания были большими у болельщиков от Станковича. Думали, что "Спартак" улучшит игру и результат благодаря проделанной работе. Переживания фанатов насчет ситуации в клубе можно понять. Сейчас руководство клуба будет чувствовать давление. Принимать решение о его отставке нужно после игры с "Зенитом", вдруг будет положительный результат и хорошая серия», — приводит слова Ковтуна «Советский спорт».

В РПЛ «Спартак» идет на 11-м месте. Клуб набрал 4 очка в четырех встречах.