Сычев назвал ключевую проблему российского футбола

Бывший футболист сборной Россиивысказался о проблемах в отечественном футболе.

«Главная проблема российского футбола? Естественно, всё начинается с детско-юношеского уровня. Нужны системы, методики, качественные тренеры. У нас регионы отстают от больших городов в этом вопросе. Это очень глобальная проблема.

Раньше система давала футболистов, нас звали за границу, мы что-то выигрывали. Сейчас же мы забираем двух-трёх лучших [футболистов] с выпускных годов, а дальше — качественный провал. Это происходит, потому что нет инфраструктуры. Детям нужно играть, тренироваться круглый год 24 часа в сутки. У нас мало манежей, полей. Выходит, что дети мало тренируются и не повышают своё мастерство», — приводит слова Сычева Sport24.

Напомним, что в России 41-летний Сычев успел поиграть, среди прочего, за «Спартак» и «Локомотив».