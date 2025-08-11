Семин: Потолок зарплат в РПЛ — нормальная идея

Экс-наставник сборной Россиизаявил, что он поддерживает идею о введении потолка зарплат в РПЛ.

До этого министр спорта РФ Михаил Дегтярев намекнул на введение потолка зарплат в РПЛ, приведя в пример ситуацию в КХЛ.

«Все это надо взвесить и обсудить с клубами, как это будет происходить. Потолок зарплат — нормальная идея, но как это будет происходить, обязательно надо обсуждать с клубами, поскольку среди них есть и частные», — заявил Семин в интервью РИА «Новости».

С конца февраля 2022 года российские футбольные клубы и сборные отстранены от международных турниров.