10 августа на стадионе «Уэмбли» в Лондонеразыграют Суперкубок Англии. Матч стартует в 17:00 мск.

«Кристал Пэлас» сыграет на правах победителя Кубка Англии. Напомним, что в том матче «орлы» сенсационно победили «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» под руководством Арне Слота с убедительным разрывом выиграл чемпионата Англии. Летом «мерсисайдцы» знатно усилились и теперь готовы к новым свершениям.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры принимают ставки с такими коэффициентами: 5.00 на победу «Кристал Пэлас» и 1.67 на победу «Ливерпуля», 3.10 и 1.37 на победу в Суперкубке.

Эксперты прогнозируют, что «Ливерпуль» начнет забивать еще в первом тайме. Ставки можно посмотреть здесь.

Искусственный интеллект предсказал победу «Ливерпуля» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.