«Кристал Пэлас» сыграет на правах победителя Кубка Англии. Напомним, что в том матче «орлы» сенсационно победили «Манчестер Сити».
«Ливерпуль» под руководством Арне Слота с убедительным разрывом выиграл чемпионата Англии. Летом «мерсисайдцы» знатно усилились и теперь готовы к новым свершениям.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры принимают ставки с такими коэффициентами: 5.00 на победу «Кристал Пэлас» и 1.67 на победу «Ливерпуля», 3.10 и 1.37 на победу в Суперкубке.
- Эксперты прогнозируют, что «Ливерпуль» начнет забивать еще в первом тайме. Ставки можно посмотреть здесь.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Ливерпуля» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.