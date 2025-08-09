9 августа на «Олд Траффорд»приметв рамках товарищеского поединка. Начало в 14:45 мск.

«Манкунианцы» выиграли летний турнир Премьер-лиги. Последним результатом команды Рубена Аморима стала ничья с «Эвертоном» (2:2). Перед этим хозяева обыграли «Борнмут» и «Вест Хэм».

Перед приездом в Манчестер «фиалки» не смогли победить «Ноттингем Форест» и «Лестер». Встреча с МЮ явно не будет простой для гостей. «Красные дьяволы», кажется, в неплохой форме. Букмекеры не зря считают их фаворитами.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают 1.38 на победу «Манчестер Юнайтед» и 6.20 на победу «Фиорентины».

Ставки экспертов LiveSport можно посмотреть здесь.

Искусственный интеллект предсказал нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Фиорентина» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.