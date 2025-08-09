«Манкунианцы» выиграли летний турнир Премьер-лиги. Последним результатом команды Рубена Аморима стала ничья с «Эвертоном» (2:2). Перед этим хозяева обыграли «Борнмут» и «Вест Хэм».
Перед приездом в Манчестер «фиалки» не смогли победить «Ноттингем Форест» и «Лестер». Встреча с МЮ явно не будет простой для гостей. «Красные дьяволы», кажется, в неплохой форме. Букмекеры не зря считают их фаворитами.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают 1.38 на победу «Манчестер Юнайтед» и 6.20 на победу «Фиорентины».
- Искусственный интеллект предсказал нулевую ничью.
Трансляция матча
