    Сергей Песьяков«Крылья Советов» — «Балтика». Онлайн, прямая трансляция
  • 13:57
    • ЦСКА и «Рубин» объявили стартовые составы на матч РПЛ
  • 12:43
    • «Манчестер Юнайтед» оформил трансфер Беньямина Шешко
  • 09:24
    • Рахимов: Даку пока не хватает выносливости на 90 минут
  • 08:38
    • Гонсало Гарсия продлил контракт с «Реалом»
  • 12:50
    • Арсен Захарян может сыграть в товарищеском матче против «Борнмута»
    «Манчестер Юнайтед» — «Фиорентина»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Товарищеские матчи Футбол Англии Манчестер Юнайтед Футбол Италии Фиорентина
    9 августа на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» примет «Фиорентину» в рамках товарищеского поединка. Начало в 14:45 мск.

    «Манкунианцы» выиграли летний турнир Премьер-лиги. Последним результатом команды Рубена Аморима стала ничья с «Эвертоном» (2:2). Перед этим хозяева обыграли «Борнмут» и «Вест Хэм».

    Перед приездом в Манчестер «фиалки» не смогли победить «Ноттингем Форест» и «Лестер». Встреча с МЮ явно не будет простой для гостей. «Красные дьяволы», кажется, в неплохой форме. Букмекеры не зря считают их фаворитами.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры предлагают 1.38 на победу «Манчестер Юнайтед» и 6.20 на победу «Фиорентины».

    • Ставки экспертов LiveSport можно посмотреть здесь.

    • Искусственный интеллект предсказал нулевую ничью.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Фиорентина» смотрите на LiveCup.Run.

  • «Красно-белые» доставят «железнодорожникам» проблемы?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • «Ахмат» с полководцем Черчесовым пойдет в атаку
  • «Ахмат» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Казанцы дадут бой армейцам в Москве?
  • ЦСКА — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
