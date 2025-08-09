В 4-м туре чемпионата Россиипримут. Поединок стартует в 13:30 мск.

После трех туров «Крылья» и «Балтика» в списке трех лучших команд турнира. У них по 7 очков — 2 победы и ничья.

Самарцы в прошлом туре отметились крупной победой над «Ростовом» со счетом 4:1. Кроме того хозяева обыграли в Кубке России «Краснодар». «Балтика» нанесла крупное поражение «Спартаку» с результатом 3:0.

Календарь и таблица РПЛ

«Крылья» выиграли 3 последних поединка и еще ни разу не уступили в этом сезоне. Смогут ли они и дальше держать высокую планку?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 2.90 и 2.48 на победу одной и другой команды соответственно.

Эксперты LiveSport считают, что матч будет больше похож на шахматную партию и много голов ждать не стоит.

Искусственный интеллект предсказал победу «Балтики» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Балтика» смотрите на LiveCup.Run

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.