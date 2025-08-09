ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Георгий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон
  • 12:43
    «Манчестер Юнайтед» оформил трансфер Беньямина Шешко
  • 09:24
    Рахимов: Даку пока не хватает выносливости на 90 минут
  • 08:38
    Гонсало Гарсия продлил контракт с «Реалом»
  • 12:50
    Арсен Захарян может сыграть в товарищеском матче против «Борнмута»
  • 07:07
    Кудерметова без проблем вышла во второй круг турнира в Цинциннати
    «Крылья Советов» — «Балтика»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России Крылья Советов Балтика Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В 4-м туре чемпионата России «Крылья Советов» примут «Балтику». Поединок стартует в 13:30 мск.

    После трех туров «Крылья» и «Балтика» в списке трех лучших команд турнира. У них по 7 очков — 2 победы и ничья.

    Самарцы в прошлом туре отметились крупной победой над «Ростовом» со счетом 4:1. Кроме того хозяева обыграли в Кубке России «Краснодар». «Балтика» нанесла крупное поражение «Спартаку» с результатом 3:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Крылья» выиграли 3 последних поединка и еще ни разу не уступили в этом сезоне. Смогут ли они и дальше держать высокую планку?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 2.90 и 2.48 на победу одной и другой команды соответственно.

    • Эксперты LiveSport считают, что матч будет больше похож на шахматную партию и много голов ждать не стоит.

    • Искусственный интеллект предсказал победу «Балтики» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Балтика» смотрите на LiveCup.Run

