Источник: «Челси» исключил Николаса Джексона из состава команды

Сенегальский нападающийготовится покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По сообщениям журналиста Бена Якобса, игрок и клуб договорились о расставании. Джексон был исключен из состава на товарищеский матч с «Байером» (2:0) на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Причина — в клубе появились новые нападающие, включая бразильцев Эстевао и Жоао Педро, а также Лиама Делапа, которые рассматриваются в качестве основных форвардов на новый сезон.

За два сезона в «Челси» 24-летний форвард провел 80 матчей, забил 30 голов и отдал 12 результативных передач.