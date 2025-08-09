Адиев: Постараемся предоставить свои козыри

Главный тренервысказался о предстоящем матче против

«Рассказов выйдет в стартовом составе, так как набрал неплохую форму, в каждой игре отдает результативные передачи. Сутормину небольшая пауза не помешает.

Будет тяжелая игра, соперник играет в специфичный футбол. Много единоборств, по нарушениям идут в лидерах, вязкая команда. Постараемся предоставить свои козыри.

Раков? Понятно, что он не может постоянно забивать, но мне как тренеру хотелось бы, чтобы это продолжалось как можно дольше», — цитирует Адиева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Встреча начнется в 13:30 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.