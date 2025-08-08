8 августа, Лондон, «Стэмфорд Бридж» —приметв рамках товарищеского матча. Начало в 21:00 мск.

«Челси» проведет первый товарищеский спарринг. После победы на клубном ЧМ «аристократы» немного отдохнули. Напомним, что команда Энцо Марески в финале турнира разгромила ПСЖ 3:0. Кроме того, «синие» выиграли Лигу конференций Европы и стали четвертой командой АПЛ.

«Байер» сыграет с «Челси» после побед над «Фортуной», «Пизой» и «Бохумом». Для гостей это будет первая серьезная проверка перед стартом сезона. Леверкузенцы с новым наставником в лице Эрика тен Хага. Посмотрим, скажется ли уход Хаби Алонсо в таком поединке.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают «Челси» фаворитом за 1.61, на победу «Байера» они предлагают 4.15.

Эксперты согласны с такой оценкой. Они ждут от «Челси» решительных действий, от матча — много голов. Подробнее в прогнозе.

Искусственный интеллект не видит другого исхода кроме нулевой ничьи.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Челси» — «Байер» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.