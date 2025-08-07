Румынскийпримет косовскуюв матче третьего раунда отбора Лиги Европы, который состоится 7 августа в Бухаресте.

Команды впервые сыграют друг с другом. В текущем сезоне они обе стартовали с Лиги чемпионов, но покинули ее после второго раунда.

ФКСБ в двух играх уступил «Шкендии», а «Дрита» всухую проиграла «Копенгагену». И хозяева, и гости проиграли свои последние матчи и будут стремиться к тому, чтобы прервать неудачную полосу. Поединок покажет, кому это удастся, и удастся ли вообще.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры полагают, что именно ФКСБ одержит победу. Ставки принимаются с коэффициентами 1.31 и 8.30.

На LiveSport также уверены в легкой игре для хозяев. Их ставки можно посмотреть в этом прогнозе.

Искусственный интеллект считает, что ФКСБ не оставит шансов «Дрите» и выиграет 4:0.

Трансляция матча

