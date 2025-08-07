Команды впервые сыграют друг с другом. В текущем сезоне они обе стартовали с Лиги чемпионов, но покинули ее после второго раунда.
ФКСБ в двух играх уступил «Шкендии», а «Дрита» всухую проиграла «Копенгагену». И хозяева, и гости проиграли свои последние матчи и будут стремиться к тому, чтобы прервать неудачную полосу. Поединок покажет, кому это удастся, и удастся ли вообще.
Календарь и таблица Лиги Европы
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры полагают, что именно ФКСБ одержит победу. Ставки принимаются с коэффициентами 1.31 и 8.30.
- На LiveSport также уверены в легкой игре для хозяев. Их ставки можно посмотреть в этом прогнозе.
- Искусственный интеллект считает, что ФКСБ не оставит шансов «Дрите» и выиграет 4:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ФКСБ — «Дрита» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.