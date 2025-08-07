1-й таймЛозанна — АстанаОнлайн
    «Лозанна» — «Астана». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:25
    • Захарян стал тренироваться без ограничений
  • 17:17
    • «Куньлунь Ред Стар» переименован в «Шанхай Дрэгонс»
  • 17:08
    • Стали известны 30 претендентов на «Золотой мяч»
  • 16:52
    • Тер Стеген лишен капитанской повязки в «Барселоне»
  • 16:27
    • СКА объявил о переносе 10 матчей КХЛ
    ФКСБ — «Дрита»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Стяуа Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Румынский ФКСБ примет косовскую «Дриту» в матче третьего раунда отбора Лиги Европы, который состоится 7 августа в Бухаресте.

    Команды впервые сыграют друг с другом. В текущем сезоне они обе стартовали с Лиги чемпионов, но покинули ее после второго раунда.

    ФКСБ в двух играх уступил «Шкендии», а «Дрита» всухую проиграла «Копенгагену». И хозяева, и гости проиграли свои последние матчи и будут стремиться к тому, чтобы прервать неудачную полосу. Поединок покажет, кому это удастся, и удастся ли вообще.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры полагают, что именно ФКСБ одержит победу. Ставки принимаются с коэффициентами 1.31 и 8.30.

    • На LiveSport также уверены в легкой игре для хозяев. Их ставки можно посмотреть в этом прогнозе.

    • Искусственный интеллект считает, что ФКСБ не оставит шансов «Дрите» и выиграет 4:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ФКСБ — «Дрита» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

