Лукаку: Пример для меня — это Карим Бензема

Форвардвысказался по поводу того, можно ли совершенствоваться в 32 года, если ты имеешь статус топ-футболиста.

«Конечно, для этого у нас есть все необходимое. У меня дома даже есть тренажерный зал. Есть такие великолепные футболисты, как Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роберт Левандовски и Златан Ибрагимович, но пример для меня — это Карим Бензема, который выиграл "Золотой мяч" после 32 лет», — приводит La Gazzetta dello Sport слова Лукаку.

Лукаку играет за «Наполи» с 2024 года. До этого он выступал за «Челси», «Рому», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и другие команды.

В минувшем сезоне Лукаку сыграл 38 матчей в серии А и Кубке Италии, забил 14 мячей и сделал 11 голевых передач.