В одном из матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов состоится противостояние латышского клубаи финского. Дата проведения встречи — 6 августа в 20:00 мск.

РФШ провел два раунда в ЛЧ, прежде чем упасть в Лигу Европы. Хозяева не смогли пройти шведский «Мальме», уступив со счетом 2:4.

КуПС встречался с «Кайратом». В первом матче финны имели успех, победив 2:0. Однако в ответном поединке клуб потерпел поражение со счетом 0:3.

Календарь и таблица Лиги Европы

Кто же из двух неудачников квалификации ЛЧ окажется сильнее?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров: 1.70 на победу РФШ, 4.55 на победу КуПСа.

Эксперты LiveSport: ожидают верховой футбол и размен голами. Ставки можно посмотреть здесь.

Прогноз ИИ: победа РФШ 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча РФШ — КуПС смотрите на LiveCup.Run.

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