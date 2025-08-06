РФШ провел два раунда в ЛЧ, прежде чем упасть в Лигу Европы. Хозяева не смогли пройти шведский «Мальме», уступив со счетом 2:4.
КуПС встречался с «Кайратом». В первом матче финны имели успех, победив 2:0. Однако в ответном поединке клуб потерпел поражение со счетом 0:3.
Календарь и таблица Лиги Европы
Кто же из двух неудачников квалификации ЛЧ окажется сильнее?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 1.70 на победу РФШ, 4.55 на победу КуПСа.
- Эксперты LiveSport: ожидают верховой футбол и размен голами. Ставки можно посмотреть здесь.
- Прогноз ИИ: победа РФШ 2:1.
Трансляция матча
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