«Риека» — обладатель Кубка Хорватии и чемпион страны. Клуб не прошел квалификацию ЛЧ, потому оказался в Лиге Европы.
«Шелбурн» — скромный по меркам Европы клуб. Также стартовал с ЛЧ, провел там два раунда. Последним соперником в турнире стал «Карабах», который и опустил гостей в ЛЕ.
Календарь и таблица Лиги Европы
Очных матчей команды еще не проводили. Это будет их первая встреча.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают, что гости имеют крайне мало шансов на успех. Котировки на игру составляют 1.19 и 12.0 соответственно.
- Прогноз экспертов LiveSport предложили свой прогноз на поединок.
- Прогноз ИИ: крупная победа «Риеки» со счетом 5:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Риека» — «Шелбурн» смотрите на LiveCup.Run.
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