Хорватский клубпримет ирландскийв матче третьего раунда квалификации Лиги Европы. Начало игры в 21:45 мск.

«Риека» — обладатель Кубка Хорватии и чемпион страны. Клуб не прошел квалификацию ЛЧ, потому оказался в Лиге Европы.

«Шелбурн» — скромный по меркам Европы клуб. Также стартовал с ЛЧ, провел там два раунда. Последним соперником в турнире стал «Карабах», который и опустил гостей в ЛЕ.

Календарь и таблица Лиги Европы

Очных матчей команды еще не проводили. Это будет их первая встреча.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают, что гости имеют крайне мало шансов на успех. Котировки на игру составляют 1.19 и 12.0 соответственно.

Прогноз экспертов LiveSport предложили свой прогноз на поединок.

Прогноз ИИ: крупная победа «Риеки» со счетом 5:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Риека» — «Шелбурн» смотрите на LiveCup.Run.

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