«Лех» неудачно стартовал в этом сезоне, но сумел исправиться, и вот уже четвертый матч подряд клуб побеждает. В минувшем раунде хозяева разгромили исландский «Брейдаблик». В последнем поединке они одолели «Гурник» в рамках чемпионата Польши.
«Црвена Звезда» выиграла все четыре стартовых поединка. В прошлом раунде им достался простой соперник — гибралтарский «Линскольн». Для «звездашей» это была легкая разминка. Стоит отметить, что уже второй матч «Црвена Звезда» держит свой тотал выше 4.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 2.86 и 2.51 на победу соответственно, 3.30 на ничью.
- Аналитики LiveSport прогнозируют результативный матч. В своем прогнозе они предложили две ставки на тотал.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лех» — «Црвена Звезда» смотрите на LiveCup.Run.
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