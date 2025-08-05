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    Шумбрат — Кристалл-МЭЗТ: смотреть матч онлайн в прямом эфире

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    В 20:15 мск. 05.08.2025 в кубке России по футболу начнется футбольный матч между командами Шумбрат и Кристалл-МЭЗТ. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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