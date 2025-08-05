5 августа в Глазго на «Айброкс» состоится поединок междуиз Пльзени. Начало в 21:45 мск.

«Рейнджерс» оставил позади одного из самых непростых оппонентов квалификации — греческий «Панатинаикос». Все благодаря домашней победе. Хозяева выиграли дома 3 матча подряд, так что сейчас дом для них является крепостью.

«Виктория» прошла швейцарский «Серветт», проиграв первый поединок. При этом чешский клуб переломил ход противостояния на чужом поле. Получается, что характера команде не занимать.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: 1.88 на победу «Рейнджерс», 3.55 на победу «Виктории», 3.70 на ничью.

Эксперты: на LiveSport также считают «Рейнджерс» фаворитом и предлагают на него ставку.

Искусственный интеллект ставит на нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Рейнджерс» — «Виктория» Пльзень смотрите на LiveCup.Run.

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