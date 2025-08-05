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    «Рейнджерс» — «Виктория» Пльзень: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Рейнджерс Виктория Пльзень Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    5 августа в Глазго на «Айброкс» состоится поединок между «Рейнджерс» и «Викторией» из Пльзени. Начало в 21:45 мск.

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    «Рейнджерс» оставил позади одного из самых непростых оппонентов квалификации — греческий «Панатинаикос». Все благодаря домашней победе. Хозяева выиграли дома 3 матча подряд, так что сейчас дом для них является крепостью.

    «Виктория» прошла швейцарский «Серветт», проиграв первый поединок. При этом чешский клуб переломил ход противостояния на чужом поле. Получается, что характера команде не занимать.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: 1.88 на победу «Рейнджерс», 3.55 на победу «Виктории», 3.70 на ничью.

    • Эксперты: на LiveSport также считают «Рейнджерс» фаворитом и предлагают на него ставку.

    • Искусственный интеллект ставит на нулевую ничью.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Рейнджерс» — «Виктория» Пльзень смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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