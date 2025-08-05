Мактоминей поделился ожиданиями от нового сезона

Один из лидеров прошлого сезона в составе «Наполи»вспомнил завоевание скудетто в прошлом году и рассказал, чего ожидает от стартующего сезона.

«Одно слово, подходящее для сезона "Наполи"? Удивительный, невероятный… Победа в скудетто ничего не изменила, нам нужно заново обрести и сохранить те же настрой и менталитет, что и в прошлом году. Даже если мы выиграли чемпионат, мы не можем останавливаться, расслабляться или почивать на лаврах. Уровень будет высоким в каждом матче. И нам нужно ему соответствовать.

Для нас предсезонная подготовка действительно важна. Мы каждый день выкладываемся на полную, чтобы наладить новые связи, которые пригодятся на протяжении всего сезона. Не всегда легко выходить на поле в товарищеских матчах, которые проводятся в рамках подготовки. Но когда мы начнём сезон, очевидно, никаких оправданий не будет», — цитирует Мактоминея Sky Sport Italia.

28-летний шотландец Мактоминей перебрался в «Наполи» из «МЮ» летом 2024 года. Всего сыграл за команду 36 матчей, забил 13 мячей и сделал 4 ассиста. Сейчас его рыночная цена составляет 50 млн евро.