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    Мактоминей поделился ожиданиями от нового сезона

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    Один из лидеров прошлого сезона в составе «Наполи» Скотт Мактоминей вспомнил завоевание скудетто в прошлом году и рассказал, чего ожидает от стартующего сезона.

    Скотт Мактоминей
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    Скотт Мактоминей

    «Одно слово, подходящее для сезона "Наполи"? Удивительный, невероятный… Победа в скудетто ничего не изменила, нам нужно заново обрести и сохранить те же настрой и менталитет, что и в прошлом году. Даже если мы выиграли чемпионат, мы не можем останавливаться, расслабляться или почивать на лаврах. Уровень будет высоким в каждом матче. И нам нужно ему соответствовать.

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    • Для нас предсезонная подготовка действительно важна. Мы каждый день выкладываемся на полную, чтобы наладить новые связи, которые пригодятся на протяжении всего сезона. Не всегда легко выходить на поле в товарищеских матчах, которые проводятся в рамках подготовки. Но когда мы начнём сезон, очевидно, никаких оправданий не будет», — цитирует Мактоминея Sky Sport Italia.

    28-летний шотландец Мактоминей перебрался в «Наполи» из «МЮ» летом 2024 года. Всего сыграл за команду 36 матчей, забил 13 мячей и сделал 4 ассиста. Сейчас его рыночная цена составляет 50 млн евро.

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