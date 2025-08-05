5 августа в мальтийском городе Паола на «Хибернианс Граунд»приметв матче третьего раунда квалификации Лиги Европы. Начало игры в 20:00 мск.

«Хамрун» продержался в ЛЧ два раунда и после киевского «Динамо» уже не смог пройти дальше, потерпев два крупных поражения.

В свою очередь «Маккаби» не справился с «Пафосом». В близком противостоянии израильский клуб уступил киприотам один мяч и отправился в Лигу Европы.

Календарь и таблица Лиги Европы

Между собой команды не играли, но эксперты предрекают «Маккаби» успех.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: 10.8 на «Хамрун», 5.85 на ничью, 1.20 на «Маккаби».

Прогноз LiveSport: матч может пойти в одни ворота. Подробнее здесь.

Прогноз ИИ: крупная победа «Маккаби» со счетом 4:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Хамрун» — «Маккаби» Тель-Авив смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.