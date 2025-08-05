«Хамрун» продержался в ЛЧ два раунда и после киевского «Динамо» уже не смог пройти дальше, потерпев два крупных поражения.
В свою очередь «Маккаби» не справился с «Пафосом». В близком противостоянии израильский клуб уступил киприотам один мяч и отправился в Лигу Европы.
Календарь и таблица Лиги Европы
Между собой команды не играли, но эксперты предрекают «Маккаби» успех.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 10.8 на «Хамрун», 5.85 на ничью, 1.20 на «Маккаби».
- Прогноз LiveSport: матч может пойти в одни ворота. Подробнее здесь.
- Прогноз ИИ: крупная победа «Маккаби» со счетом 4:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Хамрун» — «Маккаби» Тель-Авив смотрите на LiveCup.Run.
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