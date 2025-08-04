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    Давид Луис перешел в кипрский «Пафос»

    Футбол Трансферы
    Защитник Давид Луис будет выступать за кипрский «Пафос». Клуб сообщил о подписании контракта с бывшим футболистом «Челси», «Арсенала» и «ПСЖ».

    Давид Луис
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    Давид Луис

    Соглашение рассчитано до лета 2027 года.

    «От священных полей Бразилии до самых ярких стадионов Европы: карьера Давида Луиса — это путь, полный страсти, характера и мастерства. И теперь он привносит свой непревзойдённый опыт, харизму и воинственный дух в страну мифов, чтобы написать новую главу в истории футбольного клуба "Пафос". Теперь Давид Луис привнесёт в "Пафос" свою элитную родословную, опыт и лидерские качества. Это подписание не только поднимет клуб на новый уровень, но и изменит представление о возможностях кипрского футбола», — сказано на странице официального сайта «Пафоса».

    Последним клубом бразильца была «Форталеза». В ближайшее время Давид Луис может дебютировать за «Пафос» в квалификации Лиги чемпионов.

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