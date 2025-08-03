Обе команды имеют по 4 очка, так как сыграли вничью. «Зенит» в прошлом туре не смог одолеть «Рубин», а ЦСКА оступился на «Оренбурге».
Чтобы не отставать от лидеров, в этом туре соперникам нужно набирать очки. Так что вывеска матча может вполне себя оправдать.
В прошлом сезоне команды провели 4 поединка, два из которых остались за «Зенитом». Также была одна ничья. При этом ЦСКА забрал Кубок России, выиграв в финале по пенальти.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают «Зенит» фаворитом пары. Ставки принимаются с коэффициентами 1.75 и 5.40.
- Эксперты LiveSport ожидают равной игры. По их прогнозу, команды сыграют от обороны, от чего результат может не оправдать ожидания.
- Искусственный интеллект пророчит «Зениту» победу со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.