ОконченАкрон — Спартак 1:1Онлайн
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    Деян Станкович (главный тренер «Спартака»)«Акрон» — «Спартак» 1:1. Онлайн, прямая трансляция
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    «Балтика» — «Оренбург»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Балтика» примет «Оренбург» в домашнем матче 3-го тура Премьер-лиги России. Начало игры в 15:45 по мск.

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    Несмотря на последнюю неудачу в Кубке России, старт «Балтики» можно назвать успешным. Команда в прошлом туре разгромила на выезде «Спартак» и набрала 4 очка, выйдя на 5-е место в таблице.

    «Оренбург» прошел проверку с ЦСКА и добился лишь нулевой ничьи. «Горожане» пока имеют две ничьи в чемпионате и поражение в Кубке России. Так что по текущим результатам гости выглядят куда слабее своих соперников.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают «Балтику» фаворитом за 1.84, на победу «Оренбурга» они предлагают 4.40.

    • Эксперты LiveSport считают, что «Оренбург» не сможет увезти домой очки. Подробнее об этом в прогнозе.

    • По прогнозу ИИ, «Оренбург» выиграет 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Балтика» — «Оренбург» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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