Несмотря на последнюю неудачу в Кубке России, старт «Балтики» можно назвать успешным. Команда в прошлом туре разгромила на выезде «Спартак» и набрала 4 очка, выйдя на 5-е место в таблице.
«Оренбург» прошел проверку с ЦСКА и добился лишь нулевой ничьи. «Горожане» пока имеют две ничьи в чемпионате и поражение в Кубке России. Так что по текущим результатам гости выглядят куда слабее своих соперников.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают «Балтику» фаворитом за 1.84, на победу «Оренбурга» они предлагают 4.40.
- Эксперты LiveSport считают, что «Оренбург» не сможет увезти домой очки. Подробнее об этом в прогнозе.
- По прогнозу ИИ, «Оренбург» выиграет 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Балтика» — «Оренбург» смотрите на LiveCup.Run.
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