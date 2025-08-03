приметв домашнем матче 3-го тура Премьер-лиги России. Начало игры в 15:45 по мск.

Несмотря на последнюю неудачу в Кубке России, старт «Балтики» можно назвать успешным. Команда в прошлом туре разгромила на выезде «Спартак» и набрала 4 очка, выйдя на 5-е место в таблице.

«Оренбург» прошел проверку с ЦСКА и добился лишь нулевой ничьи. «Горожане» пока имеют две ничьи в чемпионате и поражение в Кубке России. Так что по текущим результатам гости выглядят куда слабее своих соперников.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают «Балтику» фаворитом за 1.84, на победу «Оренбурга» они предлагают 4.40.

Эксперты LiveSport считают, что «Оренбург» не сможет увезти домой очки. Подробнее об этом в прогнозе.

По прогнозу ИИ, «Оренбург» выиграет 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Балтика» — «Оренбург» смотрите на LiveCup.Run.

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