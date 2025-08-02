Рафинья назвал свою главную цель в карьере

Нападающийвысказался по поводу своей карьерной цели.

«Я всегда стараюсь стать более сильной версией себя на тренировках, в матчах, на протяжении сезона. Что ж, я стремился сделать прошлый сезон лучше предыдущего, и в этот раз я также постараюсь сделать грядущий сезон лучше прошедшего.

Победа в Лиге чемпионов — моя личная цель в карьере, к этому стремится и клуб: выиграть этот трофей в шестой раз. Я, в свою очередь, сделаю всё возможное, чтобы завоевать данный трофей. Уверен, другие футболисты думают о том же», — приводит слова Рафиньи Sport.es.

Напомним, что в прошлом сезоне «Барселона» смогла дойти до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграла «Интеру».