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    Рафинья назвал свою главную цель в карьере

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    Нападающий «Барселоны» Рафинья высказался по поводу своей карьерной цели.

    Рафинья
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    Рафинья

    «Я всегда стараюсь стать более сильной версией себя на тренировках, в матчах, на протяжении сезона. Что ж, я стремился сделать прошлый сезон лучше предыдущего, и в этот раз я также постараюсь сделать грядущий сезон лучше прошедшего.

    Победа в Лиге чемпионов — моя личная цель в карьере, к этому стремится и клуб: выиграть этот трофей в шестой раз. Я, в свою очередь, сделаю всё возможное, чтобы завоевать данный трофей. Уверен, другие футболисты думают о том же», — приводит слова Рафиньи Sport.es.

    Напомним, что в прошлом сезоне «Барселона» смогла дойти до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграла «Интеру».

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