Рафинья: Флик стал тем человеком, который поверил в меня

Нападающийвысказался о работе с главным тренером команды

«Думаю, что если у тебя нет мотивации выступать за этот клуб, то лучше отсюда уйти. Тренер даёт нам возможность проявить себя в футболке "Барселоны", работа на тренировках идёт хорошо. Это самое главное при подготовке к матчам.

Флик стал тем человеком, который поверил в меня и дал возможность показать свои талант и трудолюбие. И именно он сделал меня капитаном команды. Решение принимают игроки, но последнее слово за тренером, и если он против, то этого не случится. В моём случае он ответил согласием, это особенный человек для меня», — цитирует Рафинью Sport.es.

Календарь и таблица испанской Примеры

Напомним, что в прошлом сезоне «Барселона» выиграла чемпионат и Кубок Испании.