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    В Серии А намерены провести все матчи 1-го тура в США

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    Президент итальянской Серии А Эцио Симонелли заявил о желании провести поединке первого тура чемпионата страны в США.

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    «Я не вижу апокалиптических сценариев: права на показ по итальянскому телевидению проданы до 2029 года. Однако сейчас мы должны сосредоточиться на продаже прав за границей. Поэтому мне хотелось бы провести весь первый игровой день вне Италии, в Соединенных Штатах: я также получил экономическое предложение.

    Было бы здорово сделать это в будущем, когда, возможно, будут более мягкие правила», — цитирует Симонелли журналист Джанлуки Ди Марцио.

    Календарь и таблица Серии А

    Напомним, что новый сезон чемпионата Италии стартует 23 августа. Действующим чемпионом является «Наполи».

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