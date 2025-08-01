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    Семак: 99% хейта исходит из того, что «Зенит» является лидером последних лет

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался относительно малого количества россиян в составе питерской команды.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «По россиянам, я думаю, что 99% хейта исходит из того, что "Зенит" является одним из лидеров или даже лидером последних лет. И это всем не нравится.

    Ситуация абсолютно простая. И молодёжь, и другие российские игроки… Если они будут лучше, они будут играть в составе. Не нужно искать, как вы говорите, хейт там, где его нет. Играют сильнейшие. Те, кто лучше готов, тот и играет. Конечно, мы должны соблюдать тот лимит на легионеров, который у нас есть. Но в целом для меня как тренера спортивная составляющая является всегда определяющей.

    Если тот же Максим Глушенков играл ярко, он и играл ярко, забивал. Если он играет не ярко, проигрывает конкуренцию, играет другой игрок. Или тот же Эракович, Дркушич, другие игроки. Если Нино сильнее выглядит, значит, он больше играет на той позиции. Здесь всё абсолютно просто. По Андрею Мостовому если вопросы… Если он сильнее, он всегда играет. Если он был лучшим на поле, значит, он лучший на поле. Если кто-то сыграл неудачно, значит, он неудачно сыграл. Какие могут быть вопросы? » — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Зенит» имеет в своем активе четыре очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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