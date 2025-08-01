Семак: Ду Кейрос, Ренан и Ахметов ищут новые команды, по Луису Энрике предложений нет

Главный тренервысказался о последних трансферных новостях из стана команды.

«Ду Кейрос и Ренан заняты поиском вариантов продолжения карьеры — лимит по легионерам заполнен. Насчет Нино — всегда есть предложения со стороны бразильских клубов, но на сегодня разговоров об его уходе нет. По поводу Кассьерры, что якобы "Зенит" готов доплачивать за него — несусветная глупость и чушь. По Луису Энрике предложений нет. Ильзат Ахметов занимается поиском команды.

Кто‑то из наших игроков хочет сменить команду, их немного. Готовы рассматривать предложения и готовы отпустить любого игрока. Если к нам приходит иностранец, надо отзаявлять кого‑то из легионеров», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Зенит» имеет в своем активе четыре очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.