ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Йоррел ХатоЙоррел Хато: «Челси» подписывает нового универсала из «Аякса»
  • 13:17
    • «Зенит» и ЦСКА в 3-м туре РПЛ рассудит арбитр Чистяков
  • 13:05
    • Семак: Ду Кейрос, Ренан и Ахметов ищут новые команды, по Луису Энрике предложений нет
  • 11:08
    • Челестини признался, почему он возглавил ЦСКА
  • 14:34
    • Марио Балотелли может продолжить карьеру в клубе третьего дивизиона Испании
  • 11:32
    • Семак: Если Глушенков готов — он играет
    Все новости спорта

    Семак: Ду Кейрос, Ренан и Ахметов ищут новые команды, по Луису Энрике предложений нет

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о последних трансферных новостях из стана команды.

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «Ду Кейрос и Ренан заняты поиском вариантов продолжения карьеры — лимит по легионерам заполнен. Насчет Нино — всегда есть предложения со стороны бразильских клубов, но на сегодня разговоров об его уходе нет. По поводу Кассьерры, что якобы "Зенит" готов доплачивать за него — несусветная глупость и чушь. По Луису Энрике предложений нет. Ильзат Ахметов занимается поиском команды.

    Кто‑то из наших игроков хочет сменить команду, их немного. Готовы рассматривать предложения и готовы отпустить любого игрока. Если к нам приходит иностранец, надо отзаявлять кого‑то из легионеров», — цитирует Семака «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Зенит» имеет в своем активе четыре очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бело-голубые» доставят проблемы «быкам» в Краснодаре?
  • «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Сможет ли Рублев выиграть у Сонего?
  • Рублев — Сонего. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • «Ростов» и «Крылья Советов» много не забьют
  • «Ростов» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 1 августа
  • Сегодня в 19:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Рублев — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч БАТЭ — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шальке — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  4.50
  • Прогноз на матч Бавария — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кайрат — Улытау
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Челябинск
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры