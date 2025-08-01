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    Семак: Если Глушенков готов — он играет

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    Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался про Максима Глушенкова перед матчем 3-го тура РПЛ с ЦСКА.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    Ранее Семак публично раскритиковал игру Глушенкова.

    «Мы даём играть всем игрокам, кто есть в команде. В составе выходит тот, кто лучше на сегодняшний день. Что касается Максима, то у нас абсолютно здоровая конкуренция. Максим готов — он играет. Готов любой другой футболист — он играет. Для журналистов имеет значение резонанс, а для нас, тренеров, имеют значение исключительно игровые качества и состояние игроков, отталкиваясь от соперника, против которого мы играем, и от хода конкретного матча.

    Есть игроки, которым удобнее играть на пространстве. Другие лучше смотрятся при плотной игре. Поэтому здесь по многим нюансам мы смотрим, кто и сколько играет, — сказал Семак на пресс-конференции.

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