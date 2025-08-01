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    Караваев: Восстановление лучше не форсировать

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    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался по поводу своего восстановления. До этого футболист получил разрыв ахиллова сухожилия.

    Вячеслав Караваев
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    Вячеслав Караваев

    «Когда вернусь? Пока от плана не отходим — как сказал Сергей Богданович, это октябрь. Может быть, начало ноября. Нужно еще учитывать фактор поля. Как все планировалось изначально, так и остается. Восстановление от такой травмы лучше не форсировать — спокойно готовиться, а там будет видно.

    Если посмотреть на травмы ахилла топовых футболистов, того же Спинаццолы, за семь месяцев никто не восстанавливался. Кроме Витселя, у него это заняло шесть месяцев, у всех остальных — около года. Даже врачи всегда говорят размыто, а несколько месяцев играют большую роль», — сказал Караваев Sport24.

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