Караваев: Восстановление лучше не форсировать

Защитниквысказался по поводу своего восстановления. До этого футболист получил разрыв ахиллова сухожилия.

«Когда вернусь? Пока от плана не отходим — как сказал Сергей Богданович, это октябрь. Может быть, начало ноября. Нужно еще учитывать фактор поля. Как все планировалось изначально, так и остается. Восстановление от такой травмы лучше не форсировать — спокойно готовиться, а там будет видно.

Если посмотреть на травмы ахилла топовых футболистов, того же Спинаццолы, за семь месяцев никто не восстанавливался. Кроме Витселя, у него это заняло шесть месяцев, у всех остальных — около года. Даже врачи всегда говорят размыто, а несколько месяцев играют большую роль», — сказал Караваев Sport24.