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    Гонду: В матче с ЦСКА хочется показать хороший футбол, доминировать на поле

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    Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду высказался о предстоящем матче против ЦСКА в третьем тура РПЛ.

    Лусиано Гонду
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    Лусиано Гонду

    «Ожидания традиционные, как всегда. Хочется провести хороший матч, показать хороший футбол, доминировать на поле, создавать моменты и реализовывать их. А также радовать болельщиков! Это, собственно, то, к чему мы всегда готовимся, когда речь идет о домашних матчах.

    Все в порядке. Да, действительно было несколько матчей подряд, не так много времени между ними прошло, но при этом достаточно времени для восстановления. Чувствую себя отлично, готов быть полезным команде.

    Мне удобно играть на любой из этих позиций. У меня есть опыт игры в разных ролях в линии атаки. Самое главное — быть поближе к штрафной, поближе к воротам. А так есть опыт игры и чистой "девяткой", и в паре, и на фланге. Думаю, это дает тренерскому штабу еще больше вариативности в плане того, как меня использовать на поле. Со своей стороны готов помогать на любой позиции, куда меня поставят», — цитирует Гонду клубная пресс-служба.

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 3 августа и начнется в 18:00 мск.

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