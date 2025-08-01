Гави: Тер Стеген — легенда клуба, его нужно уважать

Полузащитникдал комментарий по поводу того, что вратарь командыперестал быть основным после травмы.

«Марк — первый капитан команды, и в конечном итоге решение принимается голосованием игроков. У него была очень тяжелая травма. Марк — легенда клуба, и его нужно уважать за то, кто он есть. Когда он оправится от травмы, посмотрим, а тренер примет решение. Очевидно, что он легенда клуба, и его нужно уважать», — цитирует Гави Yahoo Sports.

Ранее Марк-Андре тер Стеген вновь перенес операцию на спине. Восстановление немецкого вратаря может занять до четырех месяцев. Это уже вторая подобная операция. В декабре 2023 года у него была обнаружена грыжа межпозвоночного диска