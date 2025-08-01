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    Гави: Тер Стеген — легенда клуба, его нужно уважать

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    Полузащитник «Барселоны» Гави дал комментарий по поводу того, что вратарь команды Марк-Андре тер Стеген перестал быть основным после травмы.

    Марк-Андре тер Стеген
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    Марк-Андре тер Стеген

    «Марк — первый капитан команды, и в конечном итоге решение принимается голосованием игроков. У него была очень тяжелая травма. Марк — легенда клуба, и его нужно уважать за то, кто он есть. Когда он оправится от травмы, посмотрим, а тренер примет решение. Очевидно, что он легенда клуба, и его нужно уважать», — цитирует Гави Yahoo Sports.

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