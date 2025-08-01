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    Черчесов: Если у «Зенита» вдруг пропадет мотивация платить ему зарплату, что тогда скажет Вендел?

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о ситуации с полузащитником «Зенита» Венделом.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Видел, как он умеет играть в футбол, особенно когда в порядке, но лично с Венделом не знаком, никогда не общался. Что греха таить, он был основополагающим исполнителем, гарантом побед "Зенита". Что касается моральной стороны... Нужно отдать должное терпению питерцев. Клуб ведет себя очень корректно. И окружение Вендела, и он сам, наверное, должны осознать ситуацию и хотелки, которые у каждого из нас иногда бывают, соизмерять с тем, в какой ситуации ты находишься, в каком клубе ты играешь, и как к тебе относятся. У тебя действующий контракт. Если есть соглашение, а у футболиста нет мотивации, возникает логичный вопрос: если у "Зенита" вдруг пропадет мотивация платить ему зарплату, что тогда скажет Вендел? » — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

    26-летний Вендел перешёл в «Зенит» в октябре 2020 года из «Спортинга». Его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.Transfermarkt оценивает полузащитника в 22 млн евро.

    Календарь и таблица РПЛ

    30 июля Вендел впервые в этом сезоне сыграл за «Зенит». Это произошло в гостевом матче Кубка России с «Ахматом». Сине-бело-голубые победили со счетом 2:1.

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