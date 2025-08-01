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    Челестини признался, почему он возглавил ЦСКА

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    Новый наставник ЦСКА Фабио Челестини отметил, почему он решил возглавить армейский клуб.

    Фабио Челестини
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    Фабио Челестини

    «Ищу проекты, в которых могу продолжать расти как тренер. На тот момент у меня было несколько вариантов. Один из них — пойти в клуб, который может стать великим и войти в историю. А ЦСКА уже исторический клуб в спортивной и футбольной среде. Команда сыграла в четвертьфинале Лиги чемпионов, выиграла Лигу Европы в 2005 году. Так что это большой клуб. Я хотел продолжать побеждать, быть в команде, которая может дать мне шанс победить. В прошлом сезоне ЦСКА выиграл Кубок России и занял третье место в чемпионате. На спортивном уровне этот клуб меня заинтересовал. Спортивный вызов всегда интересен. Если честно, сыграл человеческий момент. Это другая культура, другой футбол, это приключения.

    Мне нравится учиться, открывать что-то новое. Как я уже сказал, в спортивном смысле ЦСКА хороший проект. Представилась возможность стать его частью и выйти из зоны комфорта», — сказал Челестини в интервью на YouTube-канале Nobel.

    Ранее ЦСКА под руководством Челестини завоевал Суперкубок России.

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