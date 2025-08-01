Марио Балотелли может продолжить карьеру в клубе третьего дивизиона Испании

Нападающийпосле неудачного опыта вможет продолжить карьеру в испанском футболе.

Как сообщает издание Fichajes, клуб третьего дивизиона «Реал Мурсия» сделал 34-летнему итальянцу предложение с особенными условиями: зарплата в размере около 500 тысяч евро — сумма, значительно превышающая стандартные возможности клуба, — а также процент от продаж клубной атрибутики и право привлекать собственных спонсоров.

Решение от Балотелли ждут до конца недели. Переговоры его представителей с президентом клуба Фелипе Морено идут напрямую, и для «Реал Мурсии» этот трансфер важен не только на поле, но и с точки зрения маркетинга.

Последний сезон у Балотелли сложился неудачно: за «Дженоа» в Серии А он сыграл всего 6 матчей и не отметился результативными действиями. Нападающий покинул клуб летом в качестве свободного агента.