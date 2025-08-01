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    Марио Балотелли может продолжить карьеру в клубе третьего дивизиона Испании

    Футбол Футбол Испании Трансферы
    Нападающий Марио Балотелли после неудачного опыта в «Дженоа» может продолжить карьеру в испанском футболе.

    Марио Балотелли
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    Марио Балотелли

    Как сообщает издание Fichajes, клуб третьего дивизиона «Реал Мурсия» сделал 34-летнему итальянцу предложение с особенными условиями: зарплата в размере около 500 тысяч евро — сумма, значительно превышающая стандартные возможности клуба, — а также процент от продаж клубной атрибутики и право привлекать собственных спонсоров.

    Решение от Балотелли ждут до конца недели. Переговоры его представителей с президентом клуба Фелипе Морено идут напрямую, и для «Реал Мурсии» этот трансфер важен не только на поле, но и с точки зрения маркетинга.

    Последний сезон у Балотелли сложился неудачно: за «Дженоа» в Серии А он сыграл всего 6 матчей и не отметился результативными действиями. Нападающий покинул клуб летом в качестве свободного агента.

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