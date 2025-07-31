Семин: Роша — один из лучших защитников в нашей лиге. Его сложно будет заменить

Бывший тренер «Локомотива»отреагировал на уход некоторых футболистов изво время летнего трансферного окна.

Напомним, ранее Аббосбек Файзуллаев перебрался в «Истанбул Башакшехир», а Виллиан Роша может перейти в «Аль-Джазиру».

«Всегда бывают проблемы, когда уходят люди, которые играют большую роль. Файзуллаев играл определеную роль в команде. Роша — большая фигура для ЦСКА. Один из лучших защитников в нашей лиге. Его сложно будет заменить. Но, наверное, у ЦСКА есть молодые ребята. Например, которые вчера играли в матче против "Локомотива". Другие футболисты, которые покинули армейцев, не играли такой роли», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».