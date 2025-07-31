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    Семин: Роша — один из лучших защитников в нашей лиге. Его сложно будет заменить

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    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на уход некоторых футболистов из ЦСКА во время летнего трансферного окна.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    Напомним, ранее Аббосбек Файзуллаев перебрался в «Истанбул Башакшехир», а Виллиан Роша может перейти в «Аль-Джазиру».

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    • «Всегда бывают проблемы, когда уходят люди, которые играют большую роль. Файзуллаев играл определеную роль в команде. Роша — большая фигура для ЦСКА. Один из лучших защитников в нашей лиге. Его сложно будет заменить. Но, наверное, у ЦСКА есть молодые ребята. Например, которые вчера играли в матче против "Локомотива". Другие футболисты, которые покинули армейцев, не играли такой роли», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

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