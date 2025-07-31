ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Максим БеляевМаксим Беляев: «Локо» стал сыграннее, опытнее и добавил в организации игры в обороне
  • 19:23
    • «Сочи» арендовал Мухина у ЦСКА
  • 17:37
    • Жедсон Фернандеш перешел в «Спартак»
  • 14:23
    • Даса готов покинуть московское «Динамо»
  • 19:11
    • Три футболиста пропустят 3-й тур РПЛ из-за дисквалификации
  • 15:37
    • Ндойе стал футболистом «Ноттингема»
    Все новости спорта

    «Рубин» — «Оренбург»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Рубин Оренбург Календарь Кубка России
    «Рубин» и «Оренбург» завершат первый тур Кубка России очным поединком, который состоится 31 июля в Казани. Начало в 19:30 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Рубин» начал сезон в хорошей форме. Это дало свои плоды в виде победы над «Ахматом» и ничьи с «Зенитом». «Оренбург» стартовал не так ярко, но смог отобрать 2 очка у ЦСКА, что тоже дорогого стоит.

    Эксперты считают, что «Рубин» сильнее «Оренбурга». «Горожане» ни разу не выигрывали на «Ак Барс Арене». Также играет роль текущая форма казанцев. Сможет ли «Рубин» воспользоваться преимуществом?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: коэффициенты на победу составляют 1.83 и 4.00, на ничью они дают 3.95.

    • Прогноз LiveSport: «Рубин» сильнее «Оренбурга», казанцы смогут извлечь из этого выгоду.

    • Прогноз ИИ: «Рубин» победит, счет будет 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Оренбург» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спортинг» вновь обыграет «Бенфику»?!
  • «Спортинг» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли «Шериф» взять реванш у «Утрехта»?
  • «Утрехт» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Казанцы уверенно обыграют «Оренбург»?
  • «Рубин» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.61
  • Экспресс дня 31 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спортинг — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Утрехт — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Рубин — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Партизан — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шальке-04 — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч БАТЭ — Витебск
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Попырин
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры