завершат первый тур Кубка России очным поединком, который состоится 31 июля в Казани. Начало в 19:30 мск.

«Рубин» начал сезон в хорошей форме. Это дало свои плоды в виде победы над «Ахматом» и ничьи с «Зенитом». «Оренбург» стартовал не так ярко, но смог отобрать 2 очка у ЦСКА, что тоже дорогого стоит.

Эксперты считают, что «Рубин» сильнее «Оренбурга». «Горожане» ни разу не выигрывали на «Ак Барс Арене». Также играет роль текущая форма казанцев. Сможет ли «Рубин» воспользоваться преимуществом?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: коэффициенты на победу составляют 1.83 и 4.00, на ничью они дают 3.95.

Прогноз LiveSport: «Рубин» сильнее «Оренбурга», казанцы смогут извлечь из этого выгоду.

Прогноз ИИ: «Рубин» победит, счет будет 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Оренбург» смотрите на LiveCup.Run.

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